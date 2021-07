Kuh für Impfung? Welche Anreize andere Länder setzen

Gratis-Eis für Zwölfjährige

In Kanada wiederum, so das Feature im BMJ, bekommen zwölfjährige Impflinge ein Gratis-Eis als Belohnung. Eine Impfstraße in den Niederlanden gibt eingelegte Heringe aus. "In Chiang Mai in Thailand kann man hingegen eine Kuh gewinnen", heißt es in der medizinischen Fachzeitschrift. Hongkong wiederum bietet die Chance auf Goldbarren oder auf einen Tesla-E-Auto-Renner. In Rumänien sei gar das Schloss von Graf Dracula in eine Geisterbahn-Impfstraße umgewandelt worden.

Nicht alle Experten sind von solchen Aktionen begeistert. Für Ana Santos Rutschman, Professorin an der Saint Louis University School of Law in den USA, sind besonders finanzielle Zuwendungen für Covid-19-Impfungen ein Problem: "Sowas ist nicht wünschenswert bei einer Pandemie, welche von Fake News und Misstrauen gegenüber den Gesundheitsbehörden begleitet wird." Das könne auch einen gegenteiligen Effekt haben und die Stimmung zum Kippen bringen.