Corona: Mit Freibier, Gratis-Eintritt oder Cash zur Impfung

Im Sozialministerium rauchen die Köpfe. Gesucht sind zündende Ideen, die Unentschlossene zur Corona-Impfung bewegen. Der Ideenreichtum reicht bis zum Impfangebot direkt am Friedhof. Frei nach dem Motto „Immunisieren statt niederlegen“.

Es soll aber auch Stimmen gehen, denen das zu makaber ist. Sie pädieren fürs Impfen im Museum. Da Ottonormalverbraucher den Weg dorthin aber nicht so regelmäßig findet, soll er mit einem Gratisticket angelockt werden. Im Kombi-Paket mit einer Impfung versteht sich. Und für besonders eilige Scooter- und Fahrradfahrer könnte es bald einen Impf-Drive thru geben.

Solche Ideen sind gar nicht so skurril, wie sie auf den ersten Blick klingen. Das zeigt ein Blick in andere Länder.

So führt in Israel schon lange kein Weg an der Impfung vorbei. Es gibt sie am Strand, im Möbelhaus oder auch quasi zum ersten Drink in der Bar dazuserviert. Je nach Interessenslage gibt es das Vakzin inklusive Freibier oder Gratis-Training im Fitnessstudio.

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann man mit der Impfung sogar Millionär werden. Wer über 18 Jahre alt ist und mindestens einen Stich erhalten hat, konnte sich in den USA für die aus Steuergeld finanzierte Lotterie anmelden. Die erste Corona-Millionärin der Vereinigten Staaten kommt übrigens aus Ohio. Auch ein Teenager hat sich gefreut: Joseph Costello gewann bei dem Spiel ein volles Universitätsstipendium. Andere haben "nur" Freibier oder Marihuana für den Erststich bekommen.