Joints, Donuts und eine Million Dollar: Impfanreize in den USA

In Oregon hat die Demokratin Kate Brown den Finanzgürtel etwas enger geschnallt. Bei der großen Lotterie am 28. Juni bekommt nur ein geimpfter Bürger den Hauptpreis von einer Million Dollar. In den 36 Landkreisen wird dazu jeweils ein Scheck in Höhe von 10.000 Dollar ausgelobt – plus fünf Stipendien für geimpfte Schüler.

Maryland vergibt seit Dienstag bis einschließlich 3. Juli jeden Tag jeweils 40.000 Dollar. Am Nationalfeiertag 4. Juli, so Gouverneur Larry Hogland, winkt zum Abschluss der Jackpot (400.000). In diesem Umfeld wollte sich New Yorks starker Mann nicht lumpen lassen. Andrew Cuomo setzt für Leute, die sich bis Freitag stechen lassen, Rubel-Lose aus. Die Preise reichen von 20 über 50.000 bis zu fünf Millionen Dollar – identisch mit dem Honorar, das Cuomo für ein Buch über seine kontrovers beurteilte Arbeit in der Pandemie einstreichen soll.