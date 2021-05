Covid-19-Impfung: Warum Frauen oft heftiger reagieren als Männer

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission, bei Personen unter 60 Jahren mit einer Astra-Zeneca-Erstimpfung für die zweite Impfung einen mRNA-Impfstoff zu verwenden – die sei mit Hinblick auf das Thromboserisiko sicherer. Wie sehen Sie das?

Ich persönlich würde mir ein solches heterologes Impfschema – also ein anderer Impfstoff nach einer Astra-Zeneca-Erstimpfung – auch für Österreich wünschen. Einerseits gibt es jetzt bereits erste Daten, dass der Immunschutz besser ist, zweitens ist das Risiko für gefährliche Thrombosen geringer. Gleichzeitig sollte man aber den Impfstoff Vakzevria von Astra Zeneca für alle Altersgruppen freigeben: Wer freiwillig sich sofort damit Erstimpfen lassen will, sollte dazu die Möglichkeit haben – und dann ebenfalls einen RNA-Impfstoff bei der zweiten Teilimpfung erhalten. Dann müsste man auch nicht die Astra-Zeneca-Dosen für die Zweitimpfungen aufheben, wie dies in Österreich derzeit der Fall ist, sondern könnte sie sofort an Interessierte abgeben. Aus meiner Sicht muss es jetzt in Richtung der modernen RNA-Impfstoffe geben, diese sind hervorragend verträglich und machen einen guten Impfschutz.

Können Menschen mit einer Immunsuppression – einer starken Schwächung der Abwehrkräfte geimpft werden?

Eine solche Immunsuppression kann etwa die Folge z. B. einer Krebserkrankung oder einer medikamentösen Therapie nach einer Organtransplantation bzw. bei einer Krebstherapie (Chemotherapie) sein. Diese Personen können sich bedenkenlos impfen lassen. Allerdings kann es sein, dass sie schlechter auf die Impfung ansprechen. Hier hat dieser Trainingseffekt durch wiederholtes Impfen eine ganz besondere Bedeutung.

Und wie ist die Situation bei Menschen mit sogenannten Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis?

Bei diesen Personen gibt es ein hyperaktives Immunsystem, das sich gegen eigene Körperzellen richtet. Hier gibt es sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Da die Covid-19-Impfungen noch nicht einmal seit einem halben Jahr zur Verfügung stehen, können wir hier viele Detailfragen noch nicht beantworten. Deshalb sollte man vor einer Impfung mit seinem behandelnden Facharzt – z. B. Internisten, Immunologen, Rheumatologen – Rücksprache halten. Es zeichnet sich derzeit aber ab, dass in den allermeisten Fällen problemlos geimpft werden kann.