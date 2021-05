Coronavirus: So wichtig ist die zweite Impfung wirklich

Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab im Dezember die Schutzwirkung nach einer Dosis von Biontech/Pfizer mit 52,4 Prozent an – für zwei Impfungen liegt sie bei 95 Prozent.

Redlberger-Fritz und Széll gehen auch davon aus, dass nach zwei Impfungen dass Risiko einer Weitergabe einer Infektion noch geringer als nur nach einer Impfung ist. Széll: „Da man nach der zweiten Impfung viel höhere Antikörpertiter hat, kann das Immunsystem eine angehende Infektion im Rachen wesentlich schneller eliminieren und dadurch verhindern, dass der Betroffene infektiös wird. Und wenn er infektiös wird, dann nur ganz kurz.“

Teilgeimpfte könnten auch der Verbreitung von Mutationen Vorschub leisten: „Diese Personen haben eine halbhohe Barriere gegen eine Infektion. Viren, die über diese Hürde springen könnten, könnten sich dann wesentlich leichter verbreiten und hätten einen Vorteil – das könnte die Entstehung von neuen Virusvarianten begünstigen.“

Möglichst viele vollständig geimpfte Personen werden aber auch notwendig sein, um in der Bevölkerung eine möglichst hohe Grundimmunität zu erreichen. Ob tatsächlich eine Herdenimmunität aus medizinischer Sicht erreichbar sein wird – wo also Infektionsketten sofort durch die hohe Zahl Geimpfter gestoppt werden, ohne Ungeimpfte zu infizieren – ist umstritten: „Ich fürchte, das wird nicht möglich sein“, sagt Redlberger-Fritz: „Bei Atemwegsviren ist es generell schwierig, von Herdenimmunität zu reden, weil sie sich rasch verändern und die Immunität über die Zeit abnimmt. Wenn man Herdenimmunität aber so versteht, wie das momentan die Politik und viele Medien tun, dass ich die Aktivität der Pandemie so im Zaum halten kann, dass für die meisten Menschen wieder ein normales Leben möglich ist, dann wird das wahrscheinlich möglich sein. Aber auslöschen kann ich das Virus damit letztlich nicht.“