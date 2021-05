Öffnungen ab 19. Mai: Wie sinnvoll sind die Zutrittsregeln?

Sind Selbsttests nicht weniger sicher?

Molekularbiologe Michael Wagner, der das Infektionsgeschehen an Schulen untersucht, gibt zu denken: „Bei Volksschulkindern finden wir etwa 80 Prozent der Infizierten mit den Selbsttests nicht. Je älter, desto höher die Trefferquote.“ Für den Freizeitbereich würde er lieber nur auf „professionell genommene Antigentests mit maximal 24 Stunden Gültigkeit oder noch besser auf PCR-Tests“ setzen.

Andere Experten sehen die Schwierigkeit beim Selbsttest als Zutrittsticket anderswo: „Das ist eigentlich weniger eine Frage des Tests an sich, sondern eher der Ehrlichkeit der testenden Person und der Dokumentation“, sagt Robert Strassl, Leiter der klinischen Virologie am AKH Wien. „Die oberste Priorität beim Selbsttest ist immer die Fälschungssicherheit. Da muss es eine Lösung geben“, so Hutter. Im Leitfaden des Ministeriums wird eine „digitale Lösung“ erwähnt, wie genau die aussieht, bleibt offen. Sie soll jedenfalls von den Ländern kommen, hieß es auf KURIER-Anfrage. Die Selbsttests als Zutrittskarte hätten sich in Vorarlberg bewährt.