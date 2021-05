Lehrervertreter: Maßnahmen für sichere Schulen im Herbst fehlen

Die Sommerferien nahen in Riesenschritten. Dann will erst einmal niemand etwas vom Thema Schule wissen. Bei der ÖLI-UG, der "Unabhängigen Lehrer*innenvertretung" macht man sich jetzt schon Gedanken über das Danach. "Wir bekommen wir immer wieder die Frage gestellt, wo die vorbereitenden Maßnahmen für Kindergärten und Schulen im Herbst bleiben", heißt es in einer Aussendung.

Dabei müsse man jetzt schon Maßnahmen planen. Für einen sicheren Betrieb in den Bildungseinrichtungen fordert die Gewerkschaftsfraktion vor allem vier Maßnahmen:

Ausrollung PCR-Gurgel- und PCR-Lollitests auf ganz Österreich

Mobile Luftreiniger und CO2-Ampeln in Räumen für Kinder unter 12 Jahren

ausreichend COVID-Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Bereitstellung einer 3. „Booster“-Impfung mit mRNA-Impfstoff für das Bildungspersonal

Es geht auch anders

Dass es auch anders geht, zeige das Beispiel Deutschland, so die Gewerkschafter: "Das Land reagiert und bereitet seine Schulen und Kindergärten über den Sommer vor: Mobile Luftreiniger werden gefördert. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich vorgenommen, Schulen mit Luftreinigern auszustatten, in Bayern trifft dies bereits jetzt auf jede 5. Klasse zu. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen werden PCR-Lollitests flächendeckend eingesetzt."