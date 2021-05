Lockerungen der Maskenpflicht: Wie Experten die Pläne einschätzen

Ist die Maskenpflicht derzeit noch sinnvoll?

„Spätestens, sobald in einer großen Region wie der EU alle Über-50-Jährigen geimpft sind bzw. die Möglichkeit zu einer Impfung hatten, bin ich für die Abschaffung aller Maßnahmen, auch der Masken und der Abstandsregeln“, sagt der österreichische Infektiologe Peter Kremsner, Uniklinikum in Tübingen. Laut Hutter seien derzeit aber noch nicht genügend Menschen geimpft, etwa Jugendliche und Personen unter Risikogruppen, um die Maskenpflicht generell abzuschaffen. „Wir können uns jetzt zwar etwas entspannen, müssen aber noch aufpassen.“

Ist die Maskenpflicht im Freien noch notwendig?

„Ich war eigentlich immer gegen die Masken im Freien – außer dort, wo man wirklich keinen Abstand halten kann“, sagt Suchomel. Hutter bestätigt und spricht sich „für individuelle Lösungen“ bei Outdoor-Events aus in Abhängigkeit von den situativen Gegebenheiten.

Und wie sieht es in Innenräumen aus?

Steigt die Durchimpfungsrate im Juni auf 40, 50 Prozent, könnte die Maskenpflicht in Innenräumen auf sensible Bereiche wie Spitäler beschränkt werden, sagte Komplexitätsforscher Peter Klimek in Wien heute. „Generell ist die Maskenpflicht eine sehr sinnvolle Maßnahme, die man beibehalten sollte“, meint hingegen Hutter. "Ich würde sie etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in anderen Innenräumen, deren Lüftungssituation insuffizient sein kann, nicht abschaffen.“ Und auch, wenn es jetzt zu Lockerungen kommt: „Wie es im Herbst weitergeht, lässt sich jetzt noch gar nicht sagen“, betont Suchomel.

Was ist vom Umstieg von FFP2-Masken auf Mund-Nasen-Schutz zu halten?

„FFP2-Masken schützen mein Gegenüber und vor allem mich selbst“, sagt Suchomel. „Der Mund-Nasen-Schutz ist vor allem ein Fremdschutz, ein Spuckschutz, der Tröpfchen beim Reden und Ausatmen zurückhält, wenn kein Abstand möglich ist. Wer voll immunisiert ist, hat viel für den Eigenschutz getan – insofern ist der Schritt gerechtfertigt.“