Als Biden das Kommando übernahm, war damit sofort Schluss. Seitdem wird überall geimpft: In riesigen Sportstadien, Drogerien, an Tankstellen, in großen Geschäften aller Art und auch durchs Autofenster bei Drive-In-Impfstationen. Und das mitunter auch in der Nacht.

Rund um die Uhr

In New York ist etwa ist längst die Nacht hereingebrochen, aber zum Eingang des Stadions Citi Field strömen weiter Menschen. Sie wollen alle geimpft werden. Mehr als 40.000 Zuschauer konnten hier vor der Corona-Pandemie die Baseball-Spiele der New York Mets sehen, seit Februar wird hier rund um die Uhr geimpft. Es geht enorm schnell, wie ein 49-jähriger Mann namens Bayro erzählt: . „Ich bin um 8.30 Uhr reingegangen, um 8.37 Uhr hatte ich meine Impfung.“