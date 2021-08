Minister Mückstein mit Impffortschritt "nicht zufrieden"

Wolfgang Mückstein: Wir versuchen alles zu tun, damit es keine Lockdowns und Schulschließungen mehr geben muss. Wenn wir die Durchimpfungsrate weiter erhöhen und anlassbezogen in einzelnen Bereichen nachschärfen, bin ich optimistisch, dass wir das auch schaffen können.

Was können Sie besser als Rudi Anschober?

Anschober musste eine ganz andere Zeit der Pandemie managen. Das war am Anfang eine Herausforderung, weil das Ministerium nicht für eine Pandemie ausgerüstet war, waren doch wesentliche Sektionen nicht besetzt. Ich glaube, dass ich für das Management dieser Phase der Pandemie ganz andere Voraussetzungen habe.

Wir sind nicht das einziges Land mitten in der vierten Welle. Sie sagten, dass Sie die Fehler vom Sommer 2020 nicht wiederholen wollen. Was klappt denn jetzt besser?

Wir haben allein durch die Impfung eine bessere Situation und drehen schon seit Sommerbeginn an kleinen Schrauben. Etwa daran, dass man einen PCR-Test für die Nachtgastronomie braucht und als Reiserückkehrer aus Ländern mit hohen Inzidenzen. Jetzt gibt es auch neue Regeln für den Schulstart.

Sie sagten auch, dass Sie auch unpopuläre Entscheidungen treffen werden. Jetzt rufen die Länder schon lange nach bundesweiten Vorgaben, etwa wie lange Tests gelten, Impfpflicht für Gesundheitspersonal, oder eben 1G. Wann entscheiden Sie?Wir beobachten die Lage sehr genau. Ich will als Maßnahme die Maskenpflicht überall dort, wo kein 3G gilt. Wir haben schon in Aussicht gestellt, dass in der Nachgastronomie nur mehr 1G gelten wird, sofern die Zahlen weiter steigen und wir nicht auf die erhofften Impfquoten kommen. Impfpflicht für Gesundheitsberufe ist etwas, das die Bundesländer bereits alleine regeln können.