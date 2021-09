Christian Drosten: "Man könnte diese Pandemie wegimpfen"

"Enttäuscht" zeigt sich der deutsche Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité über die aus seiner Sicht zu geringe Impfquote in Deutschland. "Ich hatte wirklich gedacht, wir kommen mit einer hohen Impfquote aus der Sommerpause und können dann in ein paar Podcast-Folgen feiern, wie gut wir das alles in Deutschland hingekriegt haben", sagte er in der neuesten, Freitagabend veröffentlichen Folge des NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update".

Drosten bezweifelt, dass Deutschland allein durch Impfangebote eine akzeptable Impfquote in der Corona-Pandemie erreichen kann. Hauptgrund sei eine gewisse Gleichgültigkeit in der Bevölkerung. Deutschland werde deshalb im Herbst "mit Sicherheit" wieder Kontaktbegrenzungen brauchen. "Gelassen in den Herbst zu gehen, ist eine gewagte Vorstellung", sagte der Wissenschaftler in dem am Freitagabend veröffentlichten Podcast.