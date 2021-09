Mehrheit für verpflichtende Impfung von Lehrern

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag für 500.000 Schülerinnen und Schüler wieder die Schule, die anderen sechs Bundesländer folgen eine Woche später. Doch nicht alle Schüler werden bei Schulstart wie gewohnt am Unterricht in der Klasse teilnehmen, 5.600 Schüler wurden von den Eltern von der Schule abgemeldet und sollen fortan daheim unterrichtet werden. Groß ist die Verunsicherung bei vielen Elternteilen, dass Kinder in der Schule anstecken könnte.

Der Schulbeginn wird epidemiologisch auf jeden Fall eine herausfordernde Situation, räumte auch Komplexitätsforscher Peter Klimek vor ein paar Tagen ein. Ansteckungsgefahr besteht, wie ein Blick nach Deutschland zeigt: Nur acht Tage nach dem Schulstart am 18. August mussten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) 30.000 Schüler in Quarantäne geschickt werden.