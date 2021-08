Faßmann: 3G-Regel kommt auch an Schulen

3G-Regeln gehören mittlerweile zum Alltag - bald auch an den Schulen Österreichs. Zum Schulstart beginnt eine zweiwöchige "Sicherheitsphase" mit verpflichtenden Tests für alle Schüler und Lehrer - auch Geimpfte sollen zunächst getestet werden. Danach wird an den Schulen ein auf der 3G-Regel basierendes System eingeführt. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einem Sommerschulbesuch am Dienstag an. Nähere Details zum Schulbetrieb sollen am Mittwoch vorgestellt werden. Einer Impfpflicht für Lehrer erteilte er erneut eine Absage: "Wir werden mit der 3G-Regel gut fahren."

In den ersten beiden Schulwochen müssen alle Schüler und Lehrer unabhängig von ihrem Impfstatus dreimal wöchentlich testen. Ein Test davon muss ein PCR-Test sein. Typisches Testregime: Am Montag werden sowohl ein anterio-nasaler Antigentest (Ergebnis gleich nach rund 15 Minuten) als auch ein PCR-Test (Ergebnis am Dienstag) absolviert. Nach Ablauf der 72-stündigen Gültigkeit des PCR-Tests folgt am Donnerstag wieder ein Antigentest.