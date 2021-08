PCR-Tests und Abwasseranalysen: Der Corona-Fahrplan für den Schulstart

Frühwarnsystem durch Abwasseranalysen

Abwasseranalysten werden in 116 Kläranlagen in Österreich regelmäßig die "Risikolage" analysieren. So habe man das Abwasser von 3.062 Schulstandorten und somit von 75 Prozent der Schüler im Blick. Vorteil: Im Abwasser kann das Virus bereits eine Woche vor einer Infektion nachgewiesen werden. Wird das Virus nachgewiesen, können also alle Schulen einer gewissen Region vorgewarnt werden und mit Tests oder einer Ausweitung der Maskenpflicht präventiv reagieren. "Ich finde das Verfahren sensationell", sagte Faßmann.

Parallel zur Abwasseranalyse wird es flächendeckende Stichproben-PCR-Tests an 300 Schulen geben. Die Gurgelstudie wird fortgesetzt.

PCR-Tests mindestens einmal wöchentlich

Apropos Tests: Dreimal pro Woche sollen alle Schüler ab Herbst getestet werden, mindestens einmal per PCR-Test. Die Tests werden in den Klassenräumen durchgeführt. Es werde sich nicht um Gurgel-, sondern um "Spültests" handeln. Motto: "Alles spült". Beim Spülen werden demnach weniger Aerosole freigesetzt als beim Gurgeln.

Die Proben werden anonymisiert ausgewertet. Parallel werden auch weiterhin Antigentests eingesetzt. Beide Tests werden im sogenannten "Ninjapass" vermerkt. Dieser habe sich bewährt und werde weiterhin zur Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten berechtigen, sagte Faßmann schmunzelnd.