Was Experten über Faßmanns Schul-Test-Pläne denken

Fakt sei aber auch, dass sich Geimpfte deutlich seltener anstecken und damit auch andere schützen. Zu Kindern und Jugendlichen gebe es diesbezüglich noch wenig Daten: "Kinder haben grundsätzlich ein besseres Immunsystem, Durchbruchsinfektionen könnten also seltener passieren. Solange dies aber nicht belegt ist, sollte nicht auf das regelmäßige Testen von geimpften Kindern an den Schulen verzichtet werden, da noch viele Ungeimpfte an den Schulen sein werden."

Übers Impfen aufklären

Wagner sieht Faßmanns Vorstoß allgemein zwiegespalten. Zwar sei "alles, was Eltern und Kinder ab zwölf Jahren dazu bringt, sich für eine Impfung zu entscheiden, positiv und überlegenswert, die Hauptmotivation sollte aber über die Aufklärungsschiene laufen." Der Experte plädiert dafür, Eltern und Kinder in den kommenden Monaten verstärkt darüber zu informieren, dass "doch ein nicht unerheblicher Prozentsatz infizierter Kinder auch mit mildem Verlauf an Long Covid leidet". Dabei handle es sich um keine banale Krankheit.

Zudem erkranken, möglicherweise auch in Abhängigkeit von der Virus-Variante, zwischen 0,1 und ein Prozent aller infizierten Kinder schwer und müssen dann häufig im Spital behandelt werden. Eines von ein paar Tausend infizierten Kindern entwickelt eine überschießende Reaktion des Immunsystems (genannt MIS-C), das oft zu einer Einweisung in die Intensivstation führt. "Das sollte man klar kommunizieren, ohne Panik zu verbreiten. Ohne Impfung sind Kinder unzureichend davor geschützt. Als Elternteil kann man das nicht wollen und das sollte zur Impfung motivieren", sagt Wagner.