Kommt jetzt die vierte Welle? Das sagen Österreichs Experten

KURIER: Befinden wir uns in Österreich nun in der vierten Welle?

Herwig Kollaritsch: Mit einer solchen Einschätzung wäre ich momentan vorsichtig. In Europa zeigt nicht momentan ein sehr heterogenes Bild, was das Infektionsgeschehen betrifft. Nachdem die Zahlen quasi allerorts wieder steigen, sehen wir in Großbritannien, Spanien oder den Niederlanden schon wieder eine Abnahme der Ansteckungen. Und niemand weiß momentan so recht, warum das passiert. Bei uns zeigt die Kurve noch nach oben, aber – und das muss man betonen – in mäßigem Ausmaß. Ich finde nicht, dass sich die momentane Situation als explosionsartiges Ansteigen beschreiben lässt. Es ist wahnsinnig schwierig, hier zuverlässige Prognosen zu treffen, weil wir vieles, was das Virus und seine Ausbreitung betrifft nicht vorhersagen können. Cluster, wie jener aus Kroatien bei Festivalheimkehrern sind nicht vorhersehbar, aber schlagen in der Fallstatistik natürlich deutlich auf. Man kann also nicht sagen, wie sich die Infektionslage in den kommenden Tagen und Wochen genau entwickeln wird. Was man sich genau ansehen wird müssen, ist, was hinter den ansteigenden Zahlen steht.

Wird eine vierte Welle kurz und krass sein wie zum Beispiel in den Niederlanden oder England?

Das kann man beim besten Willen nicht prognostizieren, weil es noch keine eindeutigen Erklärungen für das Absinken der Zahlen dort gibt. Klar ist, dass zumindest in Großbritannien keine Maßnahmen gesetzt wurden, die sich sofort in einem Abfall manifestieren würden. Und auch in Spanien und den Niederlanden, wo man sehr wohl verschärft hat, ist die Zeitspanne für einen Effekt auf die Zahlen zu kurz.

Was braucht es jetzt an Maßnahmen angesichts von 500 Neuinfektionen?

Man muss die Kirche jetzt im Dorf lassen. Wir können aktuell nicht abschätzen, welche Maßnahmen im Frühherbst notwendig sein werden. Herbst deswegen, weil da natürlich die kritischen Schulöffnungen anstehen und der saisonale Effekt auf die Virusausbreitung stetig abnimmt. Bis dahin ist noch ein Monat Zeit – inzwischen werden hoffentlich viele weitere Impf-Dosen verabreicht, denn jeder Prozentpunkt an Geimpften schwächt die Ausbreitungsdynamik einer weiteren Welle. Anfang September wird die Zeit sein, um Bilanz zu ziehen: Wie weit sind die Vorbereitungen für intensives Testen an den Schulen gediehen? Wie sieht es mit der Durchimpfungsrate bei den Pädagogen und den Schülern aus? Und wo stehen wir jetzt mit den Neuinfektionen? Auf Basis dieser Parameter können das Entscheidungen über Maßnahmen getroffen werden. Klar ist: Wenn das Infektionsgeschehen das Contact Tracing überholt, muss man sich überlegen, an welchen Schrauben man dreht, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Welche Rolle spielt die Öffnung der Nacht-Gastronomie im aktuellen Infektionsgeschehen konkret?

Natürlich spielt die Öffnung der Nach-Gastronomie eine gewisse Rolle. Das ist aber ein Effekt, der kalkulierbar war. Bis zum Herbst können theoretisch noch viele andere Faktoren hinzukommen, die die Ansteckungszahlen erhöhen können. Etwa die bereits angesprochene Schule.

Welche Rolle spielen Reise-Rückkehrer?

Wir hatten schon zuletzt einen hohen Anteil an Infektionen, die auf Reise-Rückkehrer zurückgehen. Das ist ganz logisch, immerhin sind die Zahlen ja auch in anderen Ländern bzw. Urlaubsdestinationen im Steigen begriffen. Was das langfristig für einen Effekt auf das Infektionsgeschehen hierzulande haben wird, kann man jetzt noch nicht abschätzen, denn hier besteht sicher eine hohe Dunkelziffer an nicht erfassten Infektionen, die zu Clustern oder Superspreading-Events führen können.