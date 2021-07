Ist das die vierte Corona-Welle? Was jetzt anders ist

Wenige Krankenhausaufenthalte

Allerdings steigen trotz höherer Infektionszahlen die Hospitalisierungen nur ganz langsam. Am 27. Juli waren 41 Personen wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Das sind gerade einmal zwei Prozent der Intensivbetten, die mit Covid-Kranken belegt sind. 80 infizierte Personen liegen in ganz Österreich auf Normalstationen.

Auch die Zahlen aus Großbritannien legen nahe, dass steigende Infektionszahlen nicht mehr mit einer steigenden Belegung von Krankenhausbetten einhergehen. Genauso in Portugal, das stark von der Delta-Variante betroffen ist, zeigt sich diese Tendenz.

In Österreich sind derzeit vor allem junge Personen von der Delta-Variante betroffen, die noch nicht geimpft wurden. Und diese haben in der Regel weniger schwere Verläufe.

Todeszahlen steigen

Auf der anderen Seite erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO gerade erst, dass die weltweiten Todeszahlen steigen. Die Zahl der in der vergangenen Woche gemeldeten Infektionen lag bei 3,8 Millionen, das waren acht Prozent mehr als in der Vorwoche. Auf dem amerikanischen Kontinent stiegen sowohl Infektions- als auch Totenzahlen deutlich. Ebenso starben mehr Menschen in Südostasien. Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 sind fast 194 Millionen Infektionen gemeldet worden.

Die unterschiedlichen Zahlen haben vor allem mit den Impfungen zu tun, wie am Beispiel Thailand zu sehen ist. Dort gibt es mit fast 18.000 Neuinfektionen und mehr als 150 Toten innerhalb von 24 Stunden einen neuen Negativ-Rekord - im Land sind aber auch lediglich erst 5,2 Prozent (Stand 25. Juli) vollimmunisiert.