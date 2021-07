Wettlauf mit der Zeit: Warum Delta uns jetzt zum Handeln zwingt

Welches Risiko geht von Flucht-Mutationen aus?

Delta und niedrige Durchimpfungsraten: Die Kombination bereitet Experten derzeit Sorge. Je häufiger virales Erbgut kopiert wird – sprich, je mehr menschliche Zellen das Virus in Beschlag nimmt –, desto wahrscheinlicher werden Mutationen. "Je länger und breiter SARS-CoV-2 die Bevölkerung durchseucht, desto größer wird das Zeitfenster für die Entstehung neuer, potenziell gefährlicher Varianten", sagt Burgmann. Auch die CDC warnt vor Mutanten. Bis dato würden die Impfstoffe "sehr gut funktionieren" und uns "vor schweren Krankheitsverläufen und dem Tod" schützen.

Die große Gefahr sei, "dass die nächste Variante unsere Impfungen umgehen könnte. Möglicherweise ist sie nur ein paar Mutationen entfernt". Man müsse laut Burgmann schnell eine möglichst große Zahl von Menschen impfen: "Dann hat das Virus gar nicht die Gelegenheit, sich zu viel zu verändern."

Die Grippe-Impfung blockiert die Virusweitergabe nicht zu 100 Prozent. Ist man als Grippe-Geimpfter ähnlich ansteckend wie als Corona-Geimpfter?

"Das kann man pauschal nicht beantworten", sagt Burgmann. Bei der Influenza-Impfung stelle sich jedes Jahr die Frage, wie gut der Impfstoff überhaupt schützt. "Der Grippe-Impfstoff wird auf Basis jenes Grippevirus konzipiert, der auf der Südhalbkugel grassiert, bevor er in unseren Breiten virulent wird." In der Zwischenzeit mutiere das Virus "und es kann passieren, dass der Impfstoff diese Mutationen infolge nicht gut genug abdeckt".

Zudem gebe es bei der Grippe Impfungen, die per Nasenspray verabreicht werden: "Hier kommt ein anderer Mechanismus zum Tragen. Es werden direkt Antikörper an der Schleimhaut im Nasen-Rachen-Raum gebildet, sodass das Virus gar nicht erst in den Körper eindringen kann. Das blockiert die Weitergabe zuverlässig." Bei Impfungen per Spritze bilden sich primär Antikörper im Blut, "was im Falle einer Infektion die Vermehrung des Virus, aber nicht die Weitergabe vollkommen hemmt".