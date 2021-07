Sommer-Vergleich: Mehr als doppelt so viele Neuinfektionen

Während im heurigen Juli knapp über 8.100 Neuinfektionen gemeldet wurden, waren es im Juli 2020 "nur" 3.189. Auch die 7-Tage-Inzidenz war mit 9,62 deutlich niedriger als aktuell mit 32,91.

Dass Österreich wohl in eine vierte Welle steuert, zeigt sich auch durch eine weitere Zahl deutlich. Vor genau einem Monat gab es 59 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am heutigen Freitag sind es 514. Also fast neun Mal mehr innerhalb eines Tages.

Besonders stark betroffen sind die Jungen. In der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 100,5. Zum Vergleich: in der deutlich stärker durchgeimpften Altersgruppe der über 85-Jährigen nur bei 4,9. In der Gruppe zwischen 75 und 84 bei 5,6 und bei 65 bis 74 Jahren liegt sie bei 5,4.