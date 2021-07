Die Ungarn feiern, als ob es kein Corona gäbe

Währenddessen steigen sie in Österreich wieder über 500. Seit Anfang Juli mussten weder in Österreich noch in Ungarn mehr als 100 Personen pro Tag wegen Covid ins Krankenhaus verlegt werden, auch bei den Todeszahlen liegen beide Länder auf einem ähnlich niedrigen Niveau.

Die U-Bahn hält bei Deák Ferenc tér, nahe dem jüdischen Viertel. In Scharen stürmen die Menschen die Rolltreppe hinauf zu den Clubs und Bars, die überall in den verwinkelten Gassen zu finden sind. Tausende sind schon da, tanzen, schreien, drängeln sich dicht an dicht. An Bartresen spritzen Kellnerinnen mit Spritzpistolen Wodka in durstige Münder.

Eine klassische Nacht in Budapest? „Die vergangenen Wochenenden waren durchaus wilder“, lächelt eine Barfrau.