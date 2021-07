Wer die Ungeimpften sind und wie man sie zur Impfung bringt

In Moscheen impfen

Laut Kohlenberger wird es problematisch, wenn sprachliche Barrieren zusätzlich auf digitale Barrieren treffen. „Das betrifft ältere Migranten und Migrantinnen, die einerseits Sprachbarrieren haben, aber es auch herausfordernd empfinden, den Anmeldungsprozess online zu machen. Sie sind auf Unterstützung der Kinder oder Enkelkinder angewiesen.“ Sie empfiehlt ähnlich wie zuletzt der Simulationsforscher Niki Popper mit dem Impfangebot auch in Moscheen und Synagogen zu gehen. „Die Impfung muss jetzt dorthin kommen, wo die Menschen sind. Sehr viele in Österreich sind natürlich in Kirchen, weil sie Katholiken sind. Aber es gibt auch Menschen, die eine andere Religion haben. Und ich glaube, da müsste diese Diversität mit einbezogen werden in die Kampagnen.“

Die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich (IGGÖ) wäre bei diesem Vorschlag mit an Bord. „Die IGGÖ begrüßt die Idee dieser unkomplizierten Möglichkeiten, zu einer Schutzimpfung zu kommen und würde dafür auch ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen“, heißt es auf KURIER-Anfrage. Auch die Israelitische Kultusgemeinde kann dem Vorschlag viel abgewinnen, sieht aber keinen Bedarf, da die Mehrheit der Mitglieder schon immunisiert sei.

Im Sommer habe man bei Menschen mit Migrationshintergrund auch eine große Chance vertan, sagt Kohlenberger: „Es wäre sehr wertvoll gewesen, in den Impfkampagnen noch deutlicher zu machen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, auf sicherem Weg die Familie im Herkunftsland zu besuchen. Nämlich dann, wenn man geimpft ist.“

Zudem räumt sie mit dem Vorurteil auf, dass Impfmythen bei Menschen mit Migrationshintergrund stärker vertreten seien. Es gebe keine Daten, die das Belegen würden. „In unseren Fokusgruppen hat sich gezeigt, dass Menschen, die im weitesten Sinne mit dem Gesundheitssystem zu tun haben, etwa in der Pflege, oder als Reinigungskraft in Krankenhäusern, das Impfangebot wahrnehmen.“