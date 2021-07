Soll die Nachtgastro wegen Delta wieder zusperren?

Contra

Zuallererst will ich herausstreichen, dass alle, die in der Nachtgastronomie bzw. Eventbranche tätig sind, in diesen Zeiten wohl am meisten leiden. Nicht nur, dass sie die Allerletzten waren, die seit dem Pandemiebeginn wieder ihrer normalen Arbeit nachgehen durften. Ihnen werden seither auch noch alle paar Wochen neue Verordnungen hingeschleudert, um deren Einhaltung und Umsetzung sie sich in ihren Lokalen gefälligst selbst zu kümmern haben.

So wurde aus der 3G-Regel für Clubs, Bars und Co. inzwischen die 2G-Regel. Dass das bekannte Frequency-Festival in St. Pölten, das im Normalfall bis zu 200.000 Besucher anlockt, nach mühsamster Organisation doch noch kurzfristig abgesagt werden musste, bildet den traurigen Höhepunkt.

Nun zum emotionalen Teil. Es ist als junger Mensch kaum mehr zu ertragen, dass sich die Jugend ständig aufgrund von institutionell getroffenen Fehlentscheidungen einschränken lassen muss. Ja, momentan sind vor allem bei den Jungen steigende Infektionszahlen zu erkennen. Aber es hat auch nur etwa ein Drittel aller 25 bis 35-Jährigen schon zwei Impfdosen erhalten. Bei denen unter 25 sind es sogar nur acht Prozent.

Viel zu lange sind die Jungen während der Pandemie links liegen gelassen worden. Zuerst gab es für diejenigen, die nicht zufällig über die Arbeit zum Stich kamen, kein Impfangebot – jetzt, wo es das vielerorts ohne Voranmeldung gibt, gibt es ob der viel zu laschen Zutrittsregeln keinen Anreiz dafür. Dass eine reine Testkontrolle in Clubs absolut fahrlässig ist, hat jeder Experte schon lange vorher verkündet.

Die traurige Lösung: Für viele wird erst der Anreiz bestehen, sich impfen zu lassen, wenn aus der 2G-Regel eine 1G-Regel wird: Zutritt nur für Geimpfte. Dazu braucht es ein entsprechendes Impfangebot – auch am Land.

Johannes Arends ist Redakteur im Wirtschaftsressort