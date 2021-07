Tausende Kontaktpersonen: Immer mehr Ansteckungen in Clubs

Geringe Durchimpfungsrate

Vor allem dürfte sich die Befürchtung, dass sich das Virus dort, wo viele Besucher aufgrund ihres jungen Alters nicht geimpft sind, ausbreitet, bewahrheiten: Alleine in Wien gab es in sieben Clubs Infektionsfälle und mehr als 1.500 K1- bzw. K2-Personen, berichtet die "ZiB2" am Montag.

Im steirischen Lannach hatte in der Nacht von 3. auf 4. Juli eine Corona-infizierte Person die Diskothek "Almrausch" besucht. Das Land Steiermark sucht nun Gäste, die sich zu dem Zeitpunkt in der Diskothek aufgehalten haben. Es soll rund 1.000 mögliche K1-Kontaktpersonen geben.

Zwar haben inzwischen 47,17 Prozent der Österreicher einen vollständigen Impfschutz. In der Gruppe der 25- bis 35-Jährigen liegt die Rate hier jedoch nur bei knapp 30 Prozent, bei Unter-25-Jährigen liegt die Durchimpfungsrate überhaupt nur bei 8,31 Prozent (siehe auch Grafiken weiter unten).

Epidemiologe Gerald Gartlehner regte angesichts angesichts dieser Entwicklung zuletzt an, die 3-G-Regel im Bereich der Nachtgastronomie strenger zu gestalten. Wohnzimmer-Tests sollen österreichweit nicht mehr für den Eintritt reichen, sondern nur noch PCR-Tests. Wien ist in diesem Fall noch strenger - hier gelten nur in Apotheken oder Teststraßen durchgeführte Tests.