Zahlen steigen wieder: 218 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Erstmals seit Mitte Juni wurden am Dienstag wieder mehr als 200 Neuinfektionen registriert. Konkret wurden von Montag auf Dienstag 218 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 84 neue Fälle gewesen. Zudem gab es in den vergangenen 24 Stunden ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Damit steigen die Zahlen aktuell wieder deutlich an. Die 7-Tages-Inzidenz liegt mit den heutigen Zahlen bei 12,59. Der Tiefststand war am 3. Juli mit 5,28.

Mit heutigem Stand sind österreichweit 10.724 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 639.035 wieder genesen. Derzeit befinden sich 111 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 39 auf Intensivstationen betreut.