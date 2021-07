Die Neuinfektionen in Großbritannien steigen wegen der Delta-Variante seit Wochen an. Letzte Woche gab es 221,052, ein Zuwachs von 27 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 298, in England bei 302. Experten warnen, dass demnächst bis zu 100,000 Neuinfektionen pro Tag erreicht werden könnten, was das Gesundheitssystem zu belasten droht.