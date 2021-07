Nach kroatischem Festival: Cluster in ganz Österreich

Während der Cluster rund um die kroatische Partyreise „Austria goes Zrce“ weiter anwächst, rüsten sich die Veranstalter für die nächste Großveranstaltung. Ab Samstag feiern rund 1.500 Deutsche unter dem Titel „Bavaria goes Zrce“ am selben Gelände, auf dem sich mehr als 200 Österreicher mit Corona angesteckt haben.