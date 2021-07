In Salzburg und Oberösterreich sind die meisten Impfskeptiker

Reiseeinschränkungen

Den Maßnahmen bezüglich Covid-19, die von der Regierung beschlossen werden, stimmen mittlerweile etwas mehr Personen zu als noch im Mai. 44 Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie glauben, dass das Schlimmste vorbei sei. 41 Prozent glauben überhaupt, dass die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist. Dreiviertel der Befragten befürworten Reiseeinschränkungen.