Corona-Sommer 2021: Kein Urlaub wie damals

Erstmals liegt in diesem Sommer die Zahl der Neuinfektionen wieder über der 500er-Marke. Das liegt in erster Linie nicht an den Öffnungsschritten im Land, sondern vielmehr an den Reiserückkehrern. Rund 100 Fälle davon sind allein auf ein Festival in Kroatien zurückzuführen. Etliche werden noch dazukommen.

Wir haben gewusst, dass das Reisen ein hoher Risikofaktor ist. Trotz der vielen geimpften oder genesenen Menschen. Es wird aber nur sehr wenig unternommen, um das zu minimieren. Während in Deutschland bereits überlegt wird, für alle Rückkehrer, die weder geimpft noch genesen sind, eine Testpflicht einzuführen, waren bei uns nach einem Sommerministerrat in Reichenau fast nur allgemeine Sätze zu Corona zu hören. Wenige Stunden danach lud das Gesundheitsministerium zu einer Telefonkonferenz, um Maßnahmen zu besprechen. Das Ergebnis war ein Schritt, der schon angekündigt worden war: Ab 3. August Testpflicht am Flughafen für Heimkehrer aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden. Keine Konsequenzen aus den Kroatien-Fällen, keine wirkliche Reaktion auf den Deutschland-Vorstoß.