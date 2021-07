"Hätte es eine Dramatik gegeben, dann hätte ich das mitbekommen"

Keine halbe Stunde später lässt ein hörbarer verschnupfter Kanzler (er kurierte sich erst von einer Sommergrippe aus) beim Pressefoyer auf mehrfache Nachfrage, wie es um das Klima in der Koalition bestellt ist, wissen: „Ich bin seit 10 Jahren in einer Bundesregierung tätig. Die Arbeit läuft gut und in weiten Teilen harmonisch. Hätte es eine Dramatik, in den letzten Tagen gegeben, hätte ich das trotz Grippe mitbekommen.“ Der bald 35-jährige Regierungschef habe gelernt, sich „nicht durch jede Kleinigkeit aus der Ruhe bringen zu lassen.“ Politik sei ein „Wettbewerb der besten Ideen, nicht der besten Anzeigen“, so Kurz, der damit auf Justizministerin Alma Zadic repliziert, die sich eine Entpolitisierung der Justiz wünscht.