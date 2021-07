Corona: Lehrer rechnen mit "hohem Maß an Normalität" im Herbst

Impfquote unter Lehrern "bereits sehr hoch"

Einer derzeit medial diskutierten Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer kann Kimberger auch weiter nichts abgewinnen, eine solche ist allerdings in der Regierung derzeit ohnehin nicht angedacht. Die Impfquote unter Lehrern sei bereits sehr hoch, betont der Lehrervertreter, laut Hochrechnungen der Gewerkschaft seien in dieser Gruppe 80 Prozent immunisiert. Nicht umsonst hätten die Lehrer so vehement frühe Impfangebote eingefordert, so Kimberger, der weiter auf Überzeugung und Motivation setzen will. Im Bildungsressort schätzt man, dass 75 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind.

Rechtliche Hürden bei unterschiedlichen Datenbanken

Offizielle Zahlen zur Impfquote beim Lehrpersonal fehlen unterdessen weiter. Bildungsminister Faßmann hatte zwar angekündigt, diese gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium erheben zu wollen. In der Praxis stellt sich die Zusammenführung der Lehrerdaten aus dem Bildungsressort mit den Impfdaten aus der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) des Gesundheitsministeriums allerdings nicht so einfach dar. Derzeit wird im Gesundheitsressort noch geprüft, ob eine Übermittlung der entsprechenden Datensätze rechtlich möglich überhaupt ist. Selbst dann würde die technische Umsetzung aufgrund unterschiedlicher Systemvoraussetzungen allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es im Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage.