Kommt nach dem Urlaubscluster die PCR-Testpflicht?

Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 552 neue Corona-Infektionen – so viele wie zuletzt vor zwei Monaten. Das entspricht einem Plus von 121 Fällen zur Vorwoche. Rund 100 davon dürften auf Reiseheimkehrer aus Kroatien zurückzuführen sein.

Besonders im Visier der Behörden ist ein Festival, das Mitte Juli unter dem Motto „Österreich feiert gemeinsam“ auf der Insel Pag in Kroatien stattgefunden hat. Die 19.000 heimischen Teilnehmer kamen aber nicht nur mit schönen Festival-Erinnerungen aus Dalmatien zurück. Einige hatten auch eine Corona-Infektion im Gepäck. Und die Zahl der positiven Fälle dürfte noch steigen. In Niederösterreich war am Mittwoch von einem Cluster mit 38 Personen die Rede, in der Steiermark waren vorerst 22, in Oberösterreich 18 Fälle bekannt. Insgesamt soll es bereits 102 Infizierte geben.