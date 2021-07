Impf-Zwischenfall: Ärztin meldete Nebentätigkeit nicht

Laut einem anonymen Schreiben eines Mitarbeiters, das an den KURIER gerichtet wurde, soll es bei der Impfung im Werk der voestalpine Böhler Bleche in Mürzzuschlag sofort Verdachtsmomente gegeben haben. So gab es zwei Impf-Straßen nebeneinander, wobei aus einer pausenlos Müll entfernt wurde und aus der anderen gar nicht. Eine Ärztin hatte offenbar alle 50 Mitarbeiter geimpft, ohne die Spritzen zu wechseln. Nachdem unter dem Personal Unruhe entstanden ist, wurde der Vorfall untersucht und sofort war klar, dass die Spritzen während der Impfung nicht getauscht worden sind.

Rund fünfzig Mitarbeiter mussten wochenlang zittern, ob sie sich mit HIV infiziert haben. Erste Ergebnisse wiesen darauf hoffen, dass dies nicht passiert ist, allerdings kann es bis zu einem endgültigen Nachweis mehrere Wochen dauern.