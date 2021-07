Funktionieren Antigentests bei Geimpften noch zuverlässig?

Funktionieren Antigentests bei Geimpften?

"Im Großen und Ganzen: ja", sagt Virologe und Antikörper-Spezialist Lukas Weseslindtner von der MedUni Wien. "Wir gehen derzeit davon aus, dass Antigentests auch bei geimpften Menschen gute Infektionsnachweise erbringen." Antigen-Schnelltests weisen Virusproteine, die vom Genom von SARS-CoV-2 kodiert werden, in Abstrichen nach. "Die Delta-Variante beeinflusst diesen Prozess grundsätzlich nicht", sagt der Experte. Der Impfstoff selbst kann keinen positiven Test verursachen.

Ist ihre Sensitivität bei Proben von Geimpften eingeschränkt?

"Man muss bedenken, dass Geimpfte verschiedene Impf-Antikörper bilden, wahrscheinlich auch solche, die über die Schleimhaut der Lunge und des Nasen-Rachen-Raums ausgeschieden werden." Der Vorteil für den Einzelnen liegt auf der Hand: "Diese Antikörper machen eingedrungene Krankheitserreger in Nase und Rachen schnell unschädlich und hindern sie an der Vermehrung. Die Viruskonzentration bleibt dadurch gering."

Die abgeschwächte Infektion bleibt per genauerem PCR-Test nachweisbar, Antigentests können "die kleinere Menge an Virusmaterial aber nicht mehr entdecken, weil eben insgesamt weniger Zellen infiziert wurden", sagt Weseslindtner. Die Tests liefern so eher falsch negative Ergebnisse. Für Ungeimpfte kann man als Geimpfter mit einer asymptomatischen oder mild symptomatischen Infektion aber trotzdem infektiös sein: "Deswegen ist es so wichtig, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen."

Welche Rolle spielt die Viruslast beim Antigen-Ergebnis? Was bedeutet das im Hinblick auf die Delta-Variante?

Die grassierende Delta-Variante ist nicht nur weitaus ansteckender, sondern breitet sich wahrscheinlicher auch rascher im Körper aus als ihre Vorgänger. Weseslindtner: "Die Delta-Variante vermag es, mit weniger Viren mehr Zellen zu befallen und so die Viruskonzentration im Körper rasch hinaufschnellen zu lassen." Für Antigentests sei das quasi eine gute Nachricht: "Sie schlagen dann nämlich an."