Covid-19: Warum Experten jetzt auf Anti-Virus-Pillen hoffen

„Es wird drei Anbieter von speziellen Wirkstoffen geben, die die Virusvermehrung hemmen“, sagt Thalhammer. Am weitesten ist der Wirkstoff Molnupiravir von MSD. „Hier läuft bereits die Zulassungsstudie (Phase 3), möglicherweise kann bereits im Herbst die Zulassung beantragt werden und das Präparat noch heuer zur Verfügung stehen“. In bisherigen Studien hat sich gezeigt: „Die Viruslast (Virenzahl, Anm.) ging nach der Einnahme dramatisch zurück. Am Tag fünf nach positivem PCR-Test konnte kein Virus mehr nachgewiesen werden.“