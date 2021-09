Massen-Quarantäne? Schulstart wird zu Lotterie

Im deutschen Nordrhein-Westfalen (NRW) mussten die Behörden nur acht Tage nach dem Schulstart am 18. August 30.000 Schüler in Quarantäne schicken. PCR-positiv waren zu diesem Zeitpunkt nur 6.500 Schüler, die Quarantäne betraf also vor allem jene Mitschüler, die als K1-Kontakte engen Kontakt mit den Infizierten hatten.

Seither streitet dort die Landespolitik, wie die Schüler optimal vor einer Corona-Infektion geschützt werden sollen. Und damit sind wir zurück in Österreich. Am Montag startet das neue Schuljahr für 500.000 Schüler in den drei östlichen Bundesländern, eine Woche später folgen 600.000 Schüler in den restlichen sechs Bundesländern. Die Bundesregierung versichert, alle Eventualitäten in ihre Überlegungen einbezogen zu haben, damit der Schulstart gelingt.

Das Blöde ist nur: Das liegt eigentlich gar nicht in ihrer Macht, wie man am Fall NRW sieht. Kurz zu den Corona-Regeln: Für alle Schulen kommt eine dreiwöchige Sicherheitsphase mit Maske für alle (in Volksschulen nur Mund-Nasenschutz), in jeder Woche werden alle, Schüler und Lehrer, egal ob geimpft oder genesen, Antigentests und PCR-Tests machen müssen. Am Beispiel Wien und Niederösterreich (siehe Grafiken) zeigt sich jedenfalls, dass die Testungen nicht einheitlich sind. Wien etwa testet ab der zweiten Woche zwei Mal (montags und mittwochs) mit einem PCR-Test, Niederösterreich sowie alle anderen Bundesländer nur einmal mit PCR. Die Tests gelten in Wien nur in der Schule 48 Stunden (Antigen) bzw. 72 Stunden (PCR), das gilt aber nicht für alle anderen Aktivitäten in Wien (Gasthaus), wo die Gültigkeit der Tests ja um 24 Stunden reduziert wurden.

So weit, so kompliziert. Geht alles gut, sind alle Tests negativ und der Schulalltag kann stattfinden wie seinerzeit, vor Corona.