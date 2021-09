Komplexitätsforscher Peter Klimek rechnet damit, dass auch nach der dreiwöchigen Sicherheitsphase zum Schulstart Coronatests zum Schulalltag gehören und Masken womöglich in vielen Innenräumen wieder notwendig sein werden. Schon jetzt sei zudem klar, dass die Delta-Welle in zahlreichen Bereichen mit der 3G-Regel - getestet, genesen oder geimpft - nicht zu kontrollieren sei, sagte er im Ö1 Morgenjournal.

Neben dem Schulstart - in der Ostregion schon diesen Montag - kämen weitere Komponenten hinzu, die die Coronalage verschärfen werden, so Klimek. Er führte den saisonalen Umschwung, die Rückkehr der Menschen an ihre Arbeitsplätze sowie aus Urlaubsländern an und meinte: "Die Zeit geht uns aus." Je früher gegengesteuert wird, "desto sanfter kann man noch für eine Kurskorrektur sorgen". Wenn man hingegen die Neuinfektionen "über Wochen hinweg noch weiter ansteigen lässt, muss man dann umso stärker gegensteuern", Eile sei daher geboten.

Hauptproblem sind Isolationsmaßnahmen

Der Schulbeginn sei auf jeden Fall eine herausfordernde Situation, einige Startvoraussetzungen aber anders als im vergangenen Jahr. Die Eingangsphase mit häufigen Coronatests sei sehr sinnvoll, denn im Schulsetting könnten immer wieder größere Cluster entstehen, vor allem ohne flankierende Schutzmaßnahmen wie eine gute Lüftung, eine Teststrategie sowie durch nicht geimpftes Lehrpersonal.

Klimek rechnet aber damit, dass Fälle aus Schulen diesmal "weniger in Infektionsfälle in den Haushalten übersetzt" werden, "weil da schon mehr Leute geimpft sind". Die Impfung ändere hier die Grundvoraussetzung, liefere allerdings für die Schulen selbst einen geringeren Schutz, weil sie vielen jüngeren Schülerinnen und Schülern noch gar nicht zur Verfügung steht.