Studie: Kinder entwickeln langfristige Immunität

Nicht mehr lange, dann sind die Sommerferien in Österreich vorbei, die Schule beginnt wieder. In Deutschland läuft der Schulbetrieb in manchen Bundesländern bereits. Vor dem absehbaren Ende der Ferien wird die Frage von Covid-19 an Bildungseinrichtungen und unter Kindern wieder besonders relevant. Bildungsminister Faßmann hat bereits ein vier Punkte umfassendes Sicherheitskonzept vorgestellt, wie der Schulbetrieb ablaufen soll.

Eine deutsche Familienstudie (mehr dazu) hat nun die Auswirkungen einer Covid-Infektion auf Kinder untersucht. Demnach sind asymptomatische Verläufe bei Kindern fünf Mal häufiger als bei Erwachsenen. Die Betroffenen entwickeln dabei aber einen starken Immunschutz.