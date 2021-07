Experten unterstützen Testpflicht für Kinder in Wien

Die Delta-Variante des Corona-Virus ist in Europa und Österreich weiter auf dem Vormarsch. Wien ist bei den Corona-Maßnahmen was Kinder betrifft, etwas strenger als andere Bundesländer.

Vor allem eine Sonderregel sorgt für Aufregung: Zumindest den Sommer hindurch müssen auch 6- bis 12-jährige Kinder an Orten, an denen die 3-G-Regel gilt (z.B. Lokale, Bäder etc.) einen negativen Test vorweisen. Viele Eltern sprechen von einer unnötigen Schikane angesichts der Infektionsraten.