Corona: Kinder-Testpflicht in Wien sorgt für Kontroversen

Die Frau Köstinger verwechselt offensichtlich die Pandemie mit einem Jungscharlager der Jungen ÖVP“, kontert Hacker auf Ö1.

Wie gehen Veranstalter von Ferienbetreuung mit der neuen Situation um?

Kein Problem sieht man bei den Veranstaltern der Kinderuni. Dort hätte ohnehin eine Testpflicht gegolten, weil viele der Studenten, die die Kinder betreuen, noch nicht geimpft sind.

Weniger entspannt sieht man die Lage bei den kleineren Anbietern. Es sei ein riesiger Aufwand, von dem man hoffe, ihn bewältigen zu können, heißt es bei „Kids on Marswiese“, die ab nächster Woche Sportkurse für rund 100 Kinder anbieten. Im Notfall könne man nicht einmal einen Schnelltest anbieten, sondern müsse Kinder heimschicken. Auch bei der City Farm Augarten ist man unglücklich. Hier werden ab 12. Juli 16 Kinder bei den Gartenspaßwochen betreut. „Wir wissen nicht, ob jetzt Eltern abspringen, weil sie da nicht mitmachen wollen“, heißt es.

Welche Testmöglichkeiten gibt es für Kinder?

Nicht mehr als Eintrittstest gültig sind in Wien die unbeaufsichtigten Antigen-Schnelltests (sogenannte „Nasenbohrertests“). Sehr wohl aber jene in den Teststraßen mit einer Gültigkeitsdauer von 48 Stunden. 72 Stunden gültig – und damit wohl am praxistauglichsten – sind die PCR-Gurgeltests. Von ihnen werden jetzt in den Bipa-Filialen, die für die Ausgabe der Testkits zuständig sind, acht Sets (statt bisher vier) pro Person und Woche ausgegeben. Auch die städtischen Jugendzentren sowie Organisationen, die Sommerlager veranstalten – also etwa die Pfadfinder oder die Jungschar – werden mit Kits ausgestattet, kündigt das Büro Hacker an.