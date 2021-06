So verschärft Wien die Corona-Regeln im Sommer

Ab dem 1. Juli gibt es wieder Lockerungen der Corona-Maßnahmen. So muss man etwa in der Gastronomie, im Tourismus, in Kultur- und Freizeitbetrieben sowie Sportstätten keine Maske mehr tragen. Dort gilt aber nach wie vor die 3-G-Regel Getestet/Genesen/Geimpft. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat im Vorfeld immer wieder angekündigt, dass es möglich sei, dass Wien einen anderen, etwas strengeren Weg geht.

Die wichtigsten Punkte hat Ludwig nun in einer Pressekonferenz präsentiert. "Die Gesundheitskrise ist noch nicht vorbei", warnt Ludwig. "Wir haben es mit einer Virus-Mutation zu tun, die sehr ernstzunehmen ist. Das Virus macht keine Ferien." Der Bürgermeister weist auch darauf hin, dass es durch die Delta-Variante etwa auch bei der Fußball-Europameisterschaft im Freien vermehrt zu Ansteckungen gekommen sei.

Keine "unkontrollierten Tests"

Die beste Möglichkeit, sich gegen das Virus zu schützen, sei die Impfung, appelliert Ludwig erneut, sich impfen zu lassen. Bis zu einer Vollimmunisierung werde man in Wien Maßnahmen setzen, um den bisherigen Weg der Sicherheit weiterzugehen. So werde man "unkontrollierte Antigen-Tests", also die sogenannten Nasenbohrer-Tests für Zuhause, nicht mehr erlauben. Auch die Antigen-Tests, die man bisher in den Lokalen durchführen durfte, seien als Eintrittsmöglichkeit nicht mehr erlaubt. Die Registrierungspflicht bleibt außerdem in Restaurants bestehen, um das Contact-Tracing zu erleichtern.

Zudem brauchen Kinder ab sechs Jahren in Wien ebenso Eintrittstests für Einrichtungen, wo sie etwa auch Erwachsene brauchen. Davon betroffen sind etwa Theater, Lokale oder Schwimmbäder. Auch bestimmte Berufsgruppen wie körpernahe Dienstleisterinnen und Dienstleister müssen sich weiterhin testen lassen. Als Angebot gibt es die Antigen-Teststraßen, die "Alles gurgelt"-PCR-Tests oder die sogenannten Gurgelboxen.

In den Krankenhäusern ist weiterhin die FFP2-Maske verpflichtend zu tragen, auch die Besucherbeschränkung bleibt bestehen. Das bedeutet pro Patient maximal ein Besucher pro Tag.