Ludwig zu Maßnahmen: "Machen das ja nicht aus Jux und Tollerei"

Kritik von ÖVP und FPÖ

Dieser Eigenweg führte zu Kritik, unter anderem bei Tourismusministerin Elisabeth Köstinger oder der Wiener FPÖ. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hatte den Wiener Vorstoß begrüßt.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wies die Kritik am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz zurück. "Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei." Er sei überzeugt, dass die Delta-Mutation eine große Herausforderung darstelle. An die Maßnahmen, die in Wien verordnet worden seien, hätten sich die Menschen zudem schon gewöhnt.

Ziel: Härtere Einschränkungen zu vermeiden

"Wien setzt keine strengeren Maßnahmen, sondern verlängert bestehende und erfolgreiche Regelungen, wie die Registrierungspflicht in Lokalen oder das Testen von Kindern“, stellte Ludwig klar. Ludwig verweist in einer Aussendung darauf, dass noch viele junge Eltern nicht geimpft seien und mit den Tests Infektionsketten unterbrochen werden könnten.

Ziel der Maßnahmen sei es, härtere Einschränkungen oder einen Lockdown im Herbst zu vermeiden. "Der letzte Sommer hat gezeigt, was passieren kann“, sagte Ludwig und erinnerte an die frühen Lockerungen des Bundes im vergangenen Sommer 2020. Zudem seien nach wie vor nicht ausreichend viele Menschen geimpft.