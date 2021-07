Expertin skeptisch wegen Testpflicht für Sechsjährige in Wien

Wien machte zuletzt mit neuen Maßnahmen, die Kinder schon ab sechs Jahren betreffen, von sich reden. Die neue Testpflicht für Sechsjährige in Wien, sieht Eva Schernhammer, Leiterin der Epidemiologie an der Med Uni Wien, skeptisch. Sie äußerte sich zur aktuellen Infektionslage in Österreich im Ö1-Morgenjorunal.

"In Wien kann man sich fragen, ob man da wirklich die Zielgruppe erreicht, um die es möglicherweise geht. Ich denke jetzt zum Beispiel, in der dritten Welle hat man gesehen, dass besonders in den Brennpunktschulen die Kinder jene waren, die infiziert waren. Dann ist ja auch immer noch die Frage, sind die Kinder nicht hier vielleicht im Endeffekt diejenigen, die man erfasst hat, aber im Hintergrund sind es die Erwachsenen oder die Bereiche in der Bevölkerung aus der diese Kinder kommen, wo eine höhere Anzahl an Infektionen vorliegt."

Und: "In Österreich und derzeit im Sommer überhaupt ist für mich schon die Frage, ob man hier mit den verstärkten Teststrategien jetzt in Wien tatsächlich jene Populationsgruppen erreicht, um die es möglicherweise geht."