Was ist in den ersten Wochen nach Schulstart zu beachten?

Für alle Schulen kommt eine dreiwöchige Sicherheitsphase mit Maske für alle (in Volksschulen nur Mund-Nasenschutz), in jeder Woche werden alle, Schüler und Lehrer, egal ob geimpft oder genesen, Antigentests und PCR-Tests machen müssen.

Am Beispiel Wien und Niederösterreich zeigt sich jedenfalls, dass die Testungen nicht einheitlich sind. Wien etwa testet ab der zweiten Woche zwei Mal (montags und mittwochs) mit einem PCR-Test, Niederösterreich sowie alle anderen Bundesländer nur einmal mit PCR.

Die Tests gelten in Wien nur in der Schule 48 Stunden (Antigen) bzw. 72 Stunden (PCR), das gilt aber nicht für alle anderen Aktivitäten in Wien (Gasthaus), wo die Gültigkeit der Tests ja um 24 Stunden reduziert wurden.