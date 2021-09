550.000 Vereinsmitglieder weniger: Alarmsignal für Österreichs Sport

"Können auch gegen den Wind segeln"

Erstmals wird es am 24. September auch einen "Langen Tag des Sports" in Schulen und Sportvereinen geben, auf den am 25. September "Österreichs größtes Sportfestival" im Ernst-Happel-Stadion folgen wird, bei dem über 100 Sportvereine ihr Können zeigen und zum Mitmachen einladen werden. Unter dem Titel "Sportbonus" können sich seit 1. September bis 31. Dezember "Bewegungswillige" bis zu 75 Prozent des Mitgliedsbeitrages des gewünschten Sportvereins sparen (max. 90 Euro pro Person), wenn sie dort in diesem Jahr noch nicht Mitglied waren.

Auch Sportminister Kogler bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen und zeigte sich erfreut, "dass es uns im Amateursport gelungen ist, dass die meisten Ehrenamtlichen geblieben sind" und "die Struktur im Wesentlichen erhalten worden ist", worauf man jetzt aufbauen könne. Wichtig sei jetzt aber, dass sich "möglichst alle" Vereine auf sportbonus.at registrieren, um von den Förderungen zu profitieren. "Der Wind bläst uns manchmal entgegen. Das ist aber wurscht - wir können auch gegen den Wind segeln und das müssen wir auch. Wir können nicht warten, bis die Pandemie endgültig vorbei ist - wer weiß, wann das ist", so Kogler abschließend.