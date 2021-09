Fünf statt zehn Tage: Faßmann will kürzere Quarantänezeit für Schüler

Ab dem zweiten Fall in einer Klasse würden nach den Vorstellungen Faßmanns nur die ungeimpften Schüler in Quarantäne kommen, in Volksschulen alle Kinder wie geimpfte behandelt werden.

"Schulen sind verantwortlich"

In den Schulen sorgen die unterschiedlichen Testsysteme derzeit für Chaos: Wie berichtet, melden immer mehr Eltern und Pädagogen Probleme mit den PCR-Tests von „Alles gurgelt“, die flächendeckend an allen Wiener Schulen ab der fünften Schulstufe zum Einsatz kommen. Der Bildungsminister verspricht Verbesserungen: "Wir wissen von den Problemen. Gerade in den Flächenbundesländern ist die Logistik ein Problem, das gehört verbessert. In Wien müssen wir bei der Anmeldeplattform etwas tun." Und weiter: "Wir können und werden die Testverantwortung nicht den Eltern überlassen. Das liegt im Verantwortungsbereich der Schulen."

Abseits der Quarantäneregelungen hat Faßmann in einer neuerlichen Novelle der Covid-19-Schulverordnung genesene Schüler und Lehrkräfte den geimpften gleichgestellt. Damit ersparen sie sich etwa nach dem Ende der dreiwöchigen "Sicherheitsphase" die Testpflicht. In der derzeit laufenden Sicherheitsphase entfällt für genesene Pädagogen außerdem die derzeitige wöchentliche PCR-Testpflicht - es reichen auch drei Antigentests.