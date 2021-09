Ruf nach Pflicht-Stich wird lauter

An „seiner“ Uni sind bereits 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft, derzeit arbeite man an einer 2-G-Lösung für die Studierenden. Wer genesen oder geimpft ist, soll am Präsenzunterricht teilnehmen können, alle anderen nach Möglichkeit über Distance Learning studieren.

Die viel debattierte 1-G-Regel, also der Vorschlag, dass nur noch geimpfte Menschen Zugang zu bestimmten Örtlichkeiten, etwa der Nachtgastronomie haben, würde sich erübrigen, wenn ohnehin für die nächsten Jahre alle geimpft wären und sowohl in Betrieben als auch dem Privatbereich entsprechender Schutz gewährleistet wäre, betont Samonigg.

Von 1-G hält auch die Virologin Dorothee von Laer von der medizinischen Universität Innsbruck nicht allzu viel – wenn auch aus anderen Gründen: „Genesene haben eine mindestens so robuste Immunität wie Geimpfte“, erklärt sie.