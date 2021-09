Diese Länder haben bereits eine Impfpflicht gegen Covid-19

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag angekündigt, eine Impfpflicht für Angestellte der Regierung einzuführen und auch in Bereichen der Wirtschaft Impf- oder zumindest Testpflicht anzuordnen. In vielen anderen Ländern wird eine obligatorische Immunisierung gegen COVID-19 thematisiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied im April, dass es unter Umständen zulässig sein kann, dass ein Staat in Europa eine Pflicht zur Impfung gegen bestimmte Krankheiten anordnet. Auch eine Geldbuße für den Fall, dass ein Impfpflichtiger seiner Pflicht nicht nachkommt, wäre in entsprechenden Fällen rechtmäßig.

Kaum eine Regierung traut sich aber eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Auch die österreichische Regierung hat diese kategorisch ausgeschlossen. Vielmehr wird in den meisten Ländern über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutiert – oder bereits eingeführt. Der KURIER gibt einen Überblick:

Österreich

Eine generelle Impfpflicht schließt die Regierung aus. Intensiv diskutiert wird indes eine Pflicht zur Immunisierung für bestimmte Berufsgruppen, etwa im Gesundheitsbereich oder an den Schulen. In Niederösterreich kann man im Gesundheitsbereich nur noch zu arbeiten beginnen, wenn man geimpft ist.