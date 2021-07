Wo die Impfpflicht zum Trend wird

In der Nacht auf Freitag hat die ungarische Regierung per Verordnung eine Impfpflicht für Beschäftigte des Gesundheits- und Pflegebereichs verhängt. Bis spätestens 1. September müssen die Betroffenen die erste Impfung erhalten, mit Ausnahme jener, die eine Immunisierung aus bescheinigten Gesundheitsgründen nicht erhalten dürfen. Jenen Beschäftigten, die der Immunisierung auch nach Aufforderung nicht nachkommen, droht die Kündigung. Ab 1. August ist in Ungarn eine dritte Impfung möglich, die EU will mit einer Empfehlung dafür noch abwarten.