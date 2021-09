Deutschland: Kein Lohn für Ungeimpfte bei Quarantäne

Wer sich derzeit aufgrund einer behördlichen Anordnung absondern muss und deshalb nicht arbeiten kann, bekommt seinen Lohn weiterbezahlt. So ist das im sogenannten Infektionsschutzgesetz geregelt. Der Arbeitnehmer bekommt seinen Lohn vom Arbeitgeber, die Unternehmen wiederum werden dann vom Staat entschädigt. Damit könnte nun bald Schluss sein.

In Rheinland-Pfalz etwa entfällt mit Oktober der Anspruch auf Lohnfortzahlung. Mit 1. Oktober hätten "Bürgerinnen und Bürger in allen Altersklassen" das Angebot für eine Schutzimpfung erhalten, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Haben sie diese aus freien Stücken ausgeschlagen, wäre somit auch der Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetzt verwirkt.