Coronavirus: 95 Prozent Ungeimpfte auf Wiener Intensivstationen

Neue Zahlen zum Impfstatus der Covid-19-Patientinnen und -patienten in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes veröffentlichte Donnerstagnachmittag der Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker, Mario Dujaković, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Von den am 7.9. im Wiener Gesundheitsverbund gemeldeten Covid-19-Spitalspatienten waren 138 Patientinnen und Patienten in Normalpflege, 64 Patienten in Intensivpflege.

Von den Patienten auf Normalstationen waren 80,4 Prozent nicht vollständig geimpft, von den Patienten auf Intensivstationen waren 95,3 Prozent nicht vollständig geimpft.